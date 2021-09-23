Новокузнечанка отсудила у владельца покусавшей ее сына собаки десятки тысяч рублей

Инцидент произошел в Кузнецком районе южной столицы Кузбасса. Агрессивный алабай сорвался с цепи и напал на соседского мальчика шести лет.

— Ребенок прошел двухнедельное лечение в больнице, а также курс вакцинации против бешенства. Ему причинены физические страдания (укус собаки, болевые ощущения от уколов), а также нравственные страдания, — рассказали в кузбасской прокуратуре.

Долгое время пострадавший не мог без боли передвигаться, сидеть, был ограничен в деятельности. При этом хозяин собаки не смог остановить животное, поскольку был пьян. Пес набросился на ребенка на глазах его десятилетнего брата, который был шокирован увиденным. Оба мальчика теперь боятся собак.

Мать пострадавших детей обратилась в прокуратуру с заявлением. В результате дело дошло до суда, однако владелец собаки на заседание не пришел. Поскольку он должен был следить за алабаем и не допускать нападения на людей, суд удовлетворил иск и обязал новокузнечанина заплатить 80 тыс. рублей в пользу малолетних братьев.