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Новокузнечанка отсудила у бывшего работодателя полмиллиона рублей

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Бывший главный бухгалтер получила от компании крупную сумму после увольнения.

Организация, занимающаяся грузоперевозками, приняла новокузнечанку на должность главного бухгалтера. Позже женщина была уволена по статье 71 Трудового кодекса, при этом порядок, установленный законодательством, был нарушен. Бывший работодатель не произвел с горожанкой окончательный расчет, после чего женщина обратилась в суд.


Суд удовлетворил требования ноовокузнечанки и обязал организацию выплатить экс-главбуху 510 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Приставы обратили взыскание на денежные средства компании в банке и запретили ей регистрацию транспортных средств.


После этого организация выплатила бывшей работнице задолженность в полном объеме.

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