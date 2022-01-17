Новокузнечанка отсудила почти 400 тысяч за сломанный на отдыхе позвоночник

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Жительница южной столицы Кузбасса добилась крупной компенсации от парка после травмирования при катании с горки.

Горожанка во время катания на тюбинге в одном из парков отдыха Новокузнецка неудачно спустилась с горы, подпрыгнув на пригорке, и жестко приземлилась, в результате чего получила компрессионный перелом позвонка. Медикам пришлось прооперировать женщину. После восстановления новокузнечанка обратилась в суд с иском против парка о возмещении морального ущерба.

— В результате причиненного вреда здоровью она [истица — прим.ред.] претерпела значительные физические и нравственные страдания, в связи с чем, ей причинен моральный вред, который она оценивает в 300 000 рублей, — сообщают в пресс-службе суда Куйбышевского района Новокузнецка.

В результате суд постановил взыскать с парка в пользу женщины 393 368 рублей, из которых 250 000 — возмещение морального вреда. Решение может быть обжаловано.

Да!
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