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Новокузнечанка отсудила более 360 000 рублей за травму в троллейбусе

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Жительница Новокузнецка пострадала во время поездки в троллейбусе. За помощью она обратилась в суд.

Женщина находилась в салоне трамвая в Новокузнецке. В этот момент водитель транспорта во избежании ДТП резко притормозила.

– Водитель троллейбуса, управляя транспортным средством, увидела встречный автомобиль, который двигался в попутном направлении, с последующим перестроением на полосу движения троллейбуса. Чтобы уйти от помехи водитель применила резкое торможение, – передает УФССП по Кемеровской области.

Пассажирка упала и получила травмы. В последующем женщина испытывала физическую и моральную боль. За компенсацией она обратилась в суд.


Ее иск был принят, в результате чего, требования были удовлетворены. Суд обязал трамвайно-троллейбусное предприятие выплатить ущерб на сумму 365 000 рублей. Пострадавшая получила деньги.

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