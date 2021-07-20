Новокузнечанка отправится в колонию за убийство неаккуратного сожителя

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Неряшливость жителя Заводского района южной столицы Кузбасса привела к его смерти: возлюбленная нанесла мужчине смертельное ранение из-за того, что он уронил рюмку со спиртным. Теперь женщине предстоит отбыть тюремный срок.

Инцидент произошел в прошлом году, а именно – в октябре. Тогда же обвиняемая совместно с сожителем распивали спиртное у себя дома, однако в какой-то момент женщина разозлилась на новокузнечанина, а причиной тому послужила его неаккуратность. Погибший уронил рюмку, из-за чего возлюбленная взялась за нож. Холодным оружие горожанка ранила мужчину прямо в грудь.

- От полученного повреждения потерпевший скончался на месте, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Также в ведомстве отметили, что после конфликта она просто легла спать, а утром сообщила о случившемся соседям. В ходе следствия горожанка не стала отрицать своей вины, пояснив, что убила сожителя, находясь в гневе, наступившем из-за разлитого спиртного.


Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении 39-летней новокузнечанки по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), накануне рассмотрели в суде, решением которого она была признана виновной в совершении преступления. В качестве наказания ее приговорили к 7 годам и 6 месяца заключения в колонии общего режима.

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