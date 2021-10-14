Новокузнечанка отдала 50 тысяч рублей за избавление от сглаза

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса заплатила 50 тысяч рублей псевдо-целительнице за магический обряд.

Пенсионерка из Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что у нее выманила деньги псевдо-целительница.


Правоохранители выяснили, что женщина подсела во дворе к пожилой новокузнечанке и сообщила, что на жительницу южной столицы Кузбасса наложена смертельная порча. Злоумышленница предложила провести ритуал, который якобы избавит новокузнечанку от магического влияния. За свои услуги женщина запросила 50 тысяч рублей.

‒ Через некоторое время жительница Новокузнецка поняла, что проведенный обряд ей не помог, и она отдала деньги аферистке, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции задержали преступницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Хакасии. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".


Злоумышленница получила наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30088

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined