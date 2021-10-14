Новокузнечанка отдала 50 тысяч рублей за избавление от сглаза

Пенсионерка из Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что у нее выманила деньги псевдо-целительница.

Правоохранители выяснили, что женщина подсела во дворе к пожилой новокузнечанке и сообщила, что на жительницу южной столицы Кузбасса наложена смертельная порча. Злоумышленница предложила провести ритуал, который якобы избавит новокузнечанку от магического влияния. За свои услуги женщина запросила 50 тысяч рублей.

‒ Через некоторое время жительница Новокузнецка поняла, что проведенный обряд ей не помог, и она отдала деньги аферистке, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции задержали преступницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Хакасии. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Злоумышленница получила наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.