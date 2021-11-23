Новокузнечанка отбилась сковородой от напавшего на нее с ножом сожителя

Инцидент произошел в Новокузнецке, в доме по улице Климасенко. Пара местных жителей, 45-летняя женщина и 43-летний мужчина, устроила застолье. В какой-то момент между влюбленными возник конфликт, который перерос в потасовку. Мужчина схватил нож и нанес сожительнице несколько ножевых ранений. Женщина смогла отбиться от нападавшего сковородой и вызвала "скорую".

Прибывшие на место происшествия силовики задержали пьяного мужчину на выходе из подъезда. Выяснилось, что новокузнечанин ранее был судим, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.

Злоумышленник был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.