Новокузнечанка отбилась сковородой от напавшего на нее с ножом сожителя

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Правоохранители задержали жителя южной столицы Кузбасса, которого подозревают в нападении на свою возлюбленную. Женщина смогла отбиться от сожителя посудой.

Инцидент произошел в Новокузнецке, в доме по улице Климасенко. Пара местных жителей, 45-летняя женщина и 43-летний мужчина, устроила застолье. В какой-то момент между влюбленными возник конфликт, который перерос в потасовку. Мужчина схватил нож и нанес сожительнице несколько ножевых ранений. Женщина смогла отбиться от нападавшего сковородой и вызвала "скорую".


Прибывшие на место происшествия силовики задержали пьяного мужчину на выходе из подъезда. Выяснилось, что новокузнечанин ранее был судим, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.


Злоумышленник был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

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