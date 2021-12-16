Новокузнечанка организовала нелегальное казино прямо в офисе

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Жительница южной столицы Кузбасса попала под подозрение в ведении незаконного игорного бизнеса.

По версии следствия, в офисном помещении, расположенном в Центральном районе Новокузнецка, проводились азартные игры. Организатором была 34-летняя местная жительница. Она установила в офисе необходимое оборудование и приглашала потенциальных клиентов с помощью смс-сообщений. Силовики изъяли из помещения 14 единиц игрового оборудования, которому затем была назначена компьютерная экспертиза.


В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Подозреваемая сотрудничает со следствием.


Расследование дела продолжается.

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