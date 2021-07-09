Новокузнечанка обратилась в суд из-за с сильного запаха ядовитого вещества в дачном доме

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В Новокузнецке местная жительница приобрела себе дачу, однако в доме начал появляться едкий запах. В результате женщина обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за покупку.

Как сообщается, после покупки дачного дома с садовым участком в самом помещении появился сильный запах креозота, из-за чего находиться в доме оказалось невозможно. После этого в здании была проведена экспертиза, которая показала, что стены дачи были выложены из шпал, пропитанных креозотом - ядовитым веществом, которым покрывают древесину для защиты от гниения.


Также выяснилось, что во время продажи бывшая владелица дома не сообщила о наличии опасного дефекта. В результате обманутая покупательница обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть уплаченные деньги. Требования женщины были удовлетворены, после чего с продавца была взыскана 421 тысяча рублей в пользу заявительницы, передает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

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