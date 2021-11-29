Новокузнечанка обнаружила на улице ребенка без верхней одежды

Инцидент произошел в Новокузнецке, на улице Братьев Сизых. Проезжая по улице на своем автомобиле, 37-летняя местная жительница заметила маленького мальчика. Он был на улице один и одет не по погоде: на ребенке не было верхней одежды. Новокузнечанка посадила мальчика в машину и сообщила о происшествии правоохранителям, которые быстро установили личность ребенка, так как его семья находится на контроле в полиции. Вскоре стало известно, что мать мальчика также обратилась к правоохранителям за помощью. Инспекторы передали ей сына и выяснили, что ребенок в тот день неоднократно пытался убежать из дома. Когда мать отвлеклась на домашние дела, он вышел из жилища без верхней одежды. Отмечается, что юный новокузнечанин не отдает отчет своим действиям из-за состояния здоровья, в связи с чем ему требуется постоянный контроль со стороны взрослых.

Правоохранители поблагодарили сообщившую о ребенке новокузнечанку за бдительность и неравнодушие, а на мать мальчика составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материалы были направлены для принятия решения в административную комиссию.