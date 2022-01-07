Новокузнечанка обнаружила на улице два пакета с новорожденными щенками

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Неизвестные выкинули детенышей животных на мороз в южной столице Кузбасса.

Жительница Новокузнецка сообщила в социальных сетях, что во время прогулки с собакой нашла на улице пакеты, в которых находились новорожденные щенки. Женщина также опубликовала видео, на котором запечатлены брошенные животные.

– Кто-то выбросил в снег новорожденных щенков, взять мне их некуда, – написала горожанка.

На сообщение новокузнечанки откликнулись подписчики городской общественной организации, которая занимается защитой бездомных животных. Щенков удалось временно пристроить, однако теперь девятерым животным, которые еще не открыли глаза, нужны постоянные хозяева.

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