Новокузнечанка обманным путем получила 340 тысяч рублей маткапитала

Судебные приставы в Новокузнецке уличили мать двоих детей из Куйбышевского района в незаконной растрате денежных средств из материнского капитала.

Как оказалось, женщина обратилась в Пенсионный фонд с просьбой оказать финансовую помощь в размере 340 тысяч рублей. Гражданка заявила, что эти средства позволят ей погасить долги: она брала займ для покупки доли в квартире. Однако когда получила деньги решила пойти на хитрость.

– Через незначительный период времени долю в квартире гражданка продала, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, – пояснили в УФССП.

В результате суд обязал гражданку вернуть денежные средства по государственному сертификату, но она проигнорировала требование, после чего приставы стали взыскивать деньги с зарплаты и банковских счетов должницы и наложили запрет на выезд. Вся сумма вернулась в ПФР. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.