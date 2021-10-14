Новокузнечанка обманным путем получила 340 тысяч рублей маткапитала

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Жительница южной столицы Кемеровской области обманула государство, чтобы получить крупную сумму из средств маткапитала. Однако ложь была раскрыта и даме пришлось вернуть деньги.

Судебные приставы в Новокузнецке уличили мать двоих детей из Куйбышевского района в незаконной растрате денежных средств из материнского капитала.


Как оказалось, женщина обратилась в Пенсионный фонд с просьбой оказать финансовую помощь в размере 340 тысяч рублей. Гражданка заявила, что эти средства позволят ей погасить долги: она брала займ для покупки доли в квартире. Однако когда получила деньги решила пойти на хитрость.

– Через незначительный период времени долю в квартире гражданка продала, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, – пояснили в УФССП.

В результате суд обязал гражданку вернуть денежные средства по государственному сертификату, но она проигнорировала требование, после чего приставы стали взыскивать деньги с зарплаты и банковских счетов должницы и наложили запрет на выезд. Вся сумма вернулась в ПФР. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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