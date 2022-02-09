Новокузнечанка нашла в детском соке куски плесени

Девушка приобрела детский сок в одном из сетевых магазинов Новокузнецка, и перед тем как дать напиток ребенку, попробовала его сама.

– В этот раз сок был очень кислым, хотя срок годности, указанный на упаковке, соответствует норме. Вылила сок, решила разрезать коробку, просто интереса ради (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – прокомментировала женщина.

В коробке она обнаружила куски плесени.

–Люди! Особенно мамы! Будьте бдительны, – дала напутствие горожанка.

Подписчики предположили, что такое могло произойти в результате нарушений правил хранения.