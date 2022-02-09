Новокузнечанка нашла в детском соке куски плесени

Девушка приобрела детский сок в одном из сетевых магазинов Новокузнецка, и перед тем как дать напиток ребенку, попробовала его сама.
– В этот раз сок был очень кислым, хотя срок годности, указанный на упаковке, соответствует норме. Вылила сок, решила разрезать коробку, просто интереса ради (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – прокомментировала женщина.
В коробке она обнаружила куски плесени.
–Люди! Особенно мамы! Будьте бдительны, – дала напутствие горожанка.
Подписчики предположили, что такое могло произойти в результате нарушений правил хранения.
Фото: ВКонтакте / Черное Белое Новокузнецк
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