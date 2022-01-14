Новокузнечанка накормила ребенка заплесневелым пирожным

Десерт с плесенью достался жительнице южной столицы Кузбасса в одном из местных магазином. Кроме того, в корзине продуктов после закупки в торговой точке оказался и испорченный сыр.

— Купила сыр, пирожные и маффин. Ребенок откусил маффин, сверху нормально все было, а под бумажной оберткой снизу плесень, тоже самое с сыром, — указала новокузнечанка.

Судя по размещенной в Сети фотографии, визуально вид десерта выглядит достаточно аппетитно, однако, если рассмотреть "внутренности", то на тыльной стороне кондитерского изделия можно заметить серовато-зеленую плесень.

В комментариях интернет-пользователи порекомендовали автору отнести приобретенные некачественные товары обратно в магазин и потребовать возвращения денежных средств.