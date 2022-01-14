Новокузнечанка накормила ребенка заплесневелым пирожным

0
Фото:  

Новокузнечанка приобрела в магазине заплесневелые продукты, а сладкий десерт с "нездоровой начинкой" скормила ребенку. О неприятном инциденте женщина сообщила в социальных сетях.

Десерт с плесенью достался жительнице южной столицы Кузбасса в одном из местных магазином. Кроме того, в корзине продуктов после закупки в торговой точке оказался и испорченный сыр.

— Купила сыр, пирожные и маффин. Ребенок откусил маффин, сверху нормально все было, а под бумажной оберткой снизу плесень, тоже самое с сыром, — указала новокузнечанка.

Судя по размещенной в Сети фотографии, визуально вид десерта выглядит достаточно аппетитно, однако, если рассмотреть "внутренности", то на тыльной стороне кондитерского изделия можно заметить серовато-зеленую плесень.


В комментариях интернет-пользователи порекомендовали автору отнести приобретенные некачественные товары обратно в магазин и потребовать возвращения денежных средств.

Фото: ВКонтакте / "Черное Белое Новокузнецк"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32573

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined