Новокузнечанка лишилась ценностей после визита «проверявшей счетчики» рецидивистки

Как стало известно от пресс-службы ГУ МВД Кузбасса, с сообщением о пропаже ценностей к полицейским в Новокузнецке обратилась 59-летняя горожанка. Женщина рассказала, что из ее жилища бесследно исчезла золотая цепочка с кулоном. Стоимость пропавшего имущества оценили в 50 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах случившегося, правоохранители установили, что накануне к женщине приходила незнакомка для того, чтобы, как пояснила сама, проверить счетчики. После этого ювелирные изделия и пропали.

По мере дальнейших разбирательств личность приходившей была установлена. Оказалось, что ей является 40-летняя жительница Таштагольского района.

- Полицейские выяснили, что никакого отношения к организациям, которые занимаются проверками приборов учета, она не имеет, а в Новокузнецк приехала в поисках работы, - уточнили в ведомстве.

Сама подозреваемая рассказала, что на преступление решилась спонтанно, когда заметила золотые украшения на тумбочке потерпевшей. Драгоценности она продала, а вырученные средства потратила.

В ее отношении в итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь женщине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.