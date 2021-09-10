Новокузнечанка лишилась имущества из-за решения пустить экс-супруга в дом

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Жительница Кузбасса лишилась имущества после того, как пустила бывшего мужа пожить в свой дом.

За помощью к стражам закона обратилась 46-летняя жительница южной столицы Кузбасса. Она рассказала, что недавно ее экс-супруг освободился из мест лишения свободы и попросил женщину, чтобы она его пустила на временное проживание.


Потерпевшая пожалела мужчину и пустила бывшего мужа в жилье, но вскоре об этом пожалела. Рецидивист обворовал ее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тот момент, когда тот пытался сбыть краденый мобильный телефон. Его он похитил у экс-супруги в то время, когда она находилась в отделе полиции и писала заявление, прояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Кроме гаджета горожанин прихватил с собой три велосипеда и инструменты.


В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

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