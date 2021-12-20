Новокузнечанка лишилась 1,2 млн рублей после отказа от оплаты товара

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Правоохранители в южной столице Кузбасса взыскали крупную сумму денег с индивидуального предпринимателя, которая не выполнила свои обязательства перед поставщиком.

Сообщается, что индивидуальный предприниматель из Новокузнецка приобрела товар на сумму в 1,2 млн рублей у одной из оптовых компаний. При этом за услугу женщина платить отказалась. Руководитель компании обратился в суд, который удовлетворил требования о взыскании необходимой суммы с ответчицы. Однако новокузнечанка не погасила задолженность в установленный срок, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Правоохранителям пришлось ограничить женщину в выезде за пределы РФ, запретить ей регистрацию и взыскать денежные средства со счетов.


Задолженность была полностью погашена.

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