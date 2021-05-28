Новокузнечанка избежала колонии за расправу над ухажером с помощью ягодиц

Суд вынес приговор 45-летней уроженке Новокузнецка, которая лишила жизни возлюбленного. Изначально жительнице Орджоникидзевского района было предъявлено обвинение по статье об убийстве, но позже дело переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

– Судья пришла к выводу, что в ходе следствия не установлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемой умысла на причинение смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, – пишет City-N.

По итогам заседания 100-килограммовая дама приговорена к полутора годам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты. Кроме того, суд обязал ее выплатить матери погибшего мужчины 240 000 рублей.