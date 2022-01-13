Новокузнечанка едва не лишилась квартиры за долги по ЖКХ

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Квартира жительницы южной столицы Кузбасса попала под арест из-за крупной задолженности хозяйки перед управляющей компании.

Новокузнечанка обратила на себя внимание судебных приставов после того, как у нее образовался долг за услуги ЖКХ. Сумма задолженности составила более 260 000 рублей. Женщина в срок добровольно не выплатила средства управляющей компании, из-за чего к ней были применены меры. На зарплату и деньги на счетах должницы было обращено взыскание, новокузнечанка потеряла право регистрации транспортных средств. Также правоохранители вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 18 000 рублей.


Кроме того, выяснилось, что у должницы в собственности находятся две квартиры. На одну из них был наложен арест, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Только после этого новокузнечанка оплатила всю сумму долга и исполнительский сбор.

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