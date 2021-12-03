Новокузнечанину грозит семь лет колонии из-за превышения скорости

Инцидент произошел в Новокузнецке, утром 5 июля 2021 года. Водитель автомобиля "Ford Mondeo", 53-летний местный житель, разогнался до скорости более 100 км/ч, двигаясь по Заводскому шоссе. Из-за этого он не смог затормозить перед перестроившейся в его полосу попутной машиной и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2110". В результате аварии погибли двое 36-летних пассажиров "десятки": один скончался на месте, а второй через несколько дней в больнице.

Возбужденное в отношении водителя иномарки дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" было направлено в суд на рассмотрение, сообщают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Максимальное наказание по обозначенной статье составляет семь лет лишения свободы.