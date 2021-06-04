Новокузнечанин засудил бывшего начальника из-за отсутствия записи в трудовой книжке

В Новокузнецке горожанин устроился на должность машиниста автокрана в одну из местных транспортных компаний. При трудоустройстве он отдал книжку, в которой фиксируется стаж работы, своему начальству, а после увольнения обнаружил, что записи о покинутом месте труда там нет.

В этой связи он обратился к специалистам трудовой инспекции. Позднее было установлено, что помимо того, что руководство не внесло запись в трудовую книжку мужчины, работодатель еще и задерживал его заработную плату.

В итоге разбирательства перешли в суд, где требования о записи в трудовую книжку и взыскании заработной платы в пользу экс-рабочего транспортной компании были удовлетворены.

Судебные приставы оповестили организацию, в которой работал мужчина, о решении суда. Руководителю было вручено требование о внесении в трудовую книжку соответствующей записи. Помимо того, в пользу горожанина с организации была взыскана и заработная плата в размере 58 тысяч рублей.