Новокузнечанин засудил бывшего начальника из-за отсутствия записи в трудовой книжке

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Житель южной столицы Кузбасса только после суда смог добиться официального подтверждения того, что работал машинистом.

В Новокузнецке горожанин устроился на должность машиниста автокрана в одну из местных транспортных компаний. При трудоустройстве он отдал книжку, в которой фиксируется стаж работы, своему начальству, а после увольнения обнаружил, что записи о покинутом месте труда там нет.


В этой связи он обратился к специалистам трудовой инспекции. Позднее было установлено, что помимо того, что руководство не внесло запись в трудовую книжку мужчины, работодатель еще и задерживал его заработную плату.


В итоге разбирательства перешли в суд, где требования о записи в трудовую книжку и взыскании заработной платы в пользу экс-рабочего транспортной компании были удовлетворены.


Судебные приставы оповестили организацию, в которой работал мужчина, о решении суда. Руководителю было вручено требование о внесении в трудовую книжку соответствующей записи. Помимо того, в пользу горожанина с организации была взыскана и заработная плата в размере 58 тысяч рублей.

Да!
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