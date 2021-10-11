Новокузнечанин защищал свой стояк от замены до приезда судебных приставов

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Житель Новокузнецка отказывался пускать в свой дом сотрудников УК и ремонтировать стояк. Получить доступ в квартиру удалось через суд.

Как сообщается, в Новоильинском районе Новокузнецка жильцы многоквартирного дома обратились в местную управляющую компанию из-за затопления, которое произошло на их кухне. Выяснилось, что для устранения проблемы работникам было необходимо заменить стояк отопления через перекрытие в квартире выше, однако владелец помещения отказывался пускать кого-то внутрь.

- Гражданину неоднократно было направлено уведомление с требованием предоставить доступ сотрудникам в помещение. Однако двери он не открывал, доступ в квартиру не предоставлял, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В связи с этим представители УК обратились в суд, который удовлетворил их заявление и обязал новокузнечанина предоставить доступ в квартиру. Судебные приставы вынесли постановление о запрете мужчине покидать страну, а также провели с ним беседу. Только после этого гражданин выполнил требование суда.

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