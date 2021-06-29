Новокузнечанин заплатит штраф за незаконное получение пособия по безработице

Махинации 55-летний житель Новокузнецка проводил с апреля по декабрь 2019 года. Тогда же он был зарегистрирован в Центре занятости в качестве безработного, за что и получал пособие. Несмотря на «статус» мужчина был трудоустроен, из-за чего не имел права на то, чтобы получать деньги за отсутствие постоянного места работы.

- В результате его действиями причинен имущественный ущерб в размере 99 тыс. 841 руб, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Свою вину кузбассовец признал полностью. Отдельно в пресс-службе надзорного органа отметили, что он активно способствовал расследованию преступления и добровольно возместил всю сумму причиненного ущерба.

Дело дошло до суда, в котором новокузнечанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. В качестве наказания его приговорили к выплате штрафа, размер которого составил 8 тысяч рублей.