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Новокузнечанин заплатил 250 тысяч рублей за продажу контрафактных сигарет

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Суд в южной столице Кузбасса признал местного жителя виновным в сбыте немаркированных табачных изделий. В качестве наказания ему назначили крупный штраф.

Местный житель в Новокузнецке в Сети приобрел более 25 тысяч пачек нелегальной продукции для ее сбыта. Общая стоимость товара на реализацию составила 1,2 миллиона рублей. Хранил его мужчина в собственном гараже, а из него поставлял сигареты в торговые точки.


О деятельности кузбассовца прознали правоохранители. В итоге уголовное дело, возбужденное в его отношении по описанному выше факту, было рассмотрено в суде – мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В качестве наказания ему назначили штраф, размер которого составил 250 тысяч рублей.


Судебные приставы ознакомили горожанина с материалами исполнительного производства, а также назвали сроки его добровольного исполнения.


В итоге торговец табачными изделиями полностью оплатил штраф, сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

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