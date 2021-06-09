Новокузнечанин заплатил 250 тысяч рублей за продажу контрафактных сигарет

Местный житель в Новокузнецке в Сети приобрел более 25 тысяч пачек нелегальной продукции для ее сбыта. Общая стоимость товара на реализацию составила 1,2 миллиона рублей. Хранил его мужчина в собственном гараже, а из него поставлял сигареты в торговые точки.

О деятельности кузбассовца прознали правоохранители. В итоге уголовное дело, возбужденное в его отношении по описанному выше факту, было рассмотрено в суде – мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В качестве наказания ему назначили штраф, размер которого составил 250 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили горожанина с материалами исполнительного производства, а также назвали сроки его добровольного исполнения.

В итоге торговец табачными изделиями полностью оплатил штраф, сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.