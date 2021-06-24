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Новокузнечанин задержал разыскиваемого рецидивиста рядом с местом преступления

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Житель южной столицы Кузбасса помог силовикам обезвредить злоумышленника, находившегося в оперативном розыске.

40-летняя горожанка сообщила правоохранителям о краже, совершенной горожанином в ее квартире: мужчина похитил из ее жилища имущество, пока она отсутствовала, и попытался скрыться.

Однако во дворе злоумышленника с электроплитой задержал прохожий, которого и обнаружили прибывшие по вызову росгвардейцы.


Оказалось, что подозреваемым является 41-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а на момент поимки он находился в розыске по подозрению в совершении другого имущественного преступления.


Предварительно же правоохранители установили, что в чужую квартиру рецидивист попал, вскрыв ее, а, находясь внутри, встретился с вернувшейся хозяйкой, от которой и попытался скрыться. Горожанка успела обратиться к прохожему, который помог ей задержать неизвестного до приезда правоохранителей.


Разыскиваемого передали сотрудникам полиции, уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

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