На популярном поисковом сайте появилось объявление о продаже камня с реки Мрассу, который напомнил автору теста о представителях внеземной цивилизации. При этом расстаться со своей реликвией новокузнечанин готов за нескромную сумму. Цена за "внеземной" валун с выемками в виде глазниц составила порядка 1,5 миллионов рублей.

– Камень с реки Мрассу.Речной кварц. Форма черепа.Отверстия в районе глазниц-сквозные. Координаты находки 53.586443, 87.811576, – указал торговец.

При этом мужчина убедительно попросил не беспокоить его звонками граждан, не имеющих возможности выплатить ему полную сумму денежных средств.





Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель кузбасской столицы принял решение отдать в добрые руки рыжего кота, который, по его мнению, прогрыз батарею в доме, а также опустошил кошелек владельца на 198 тысяч рублей.