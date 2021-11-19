Новокузнечанин выставил на продажу "внеземной" валун за 1,5 млн рублей

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Камень в виде черепа инопланетного существа попал в руки жителя южной столицы Кузбасса, который решил выставить на продажу свою ценность за крупную сумму.

На популярном поисковом сайте появилось объявление о продаже камня с реки Мрассу, который напомнил автору теста о представителях внеземной цивилизации. При этом расстаться со своей реликвией новокузнечанин готов за нескромную сумму. Цена за "внеземной" валун с выемками в виде глазниц составила порядка 1,5 миллионов рублей.

Камень с реки Мрассу.Речной кварц. Форма черепа.Отверстия в районе глазниц-сквозные. Координаты находки 53.586443, 87.811576, – указал торговец.

При этом мужчина убедительно попросил не беспокоить его звонками граждан, не имеющих возможности выплатить ему полную сумму денежных средств.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель кузбасской столицы принял решение отдать в добрые руки рыжего кота, который, по его мнению, прогрыз батарею в доме, а также опустошил кошелек владельца на 198 тысяч рублей.

Фото: Avito

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