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Новокузнечанин выставил на продажу монету за 30 млн рублей

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Житель южной столицы Кузбасса запросил десятки миллионов рублей за денежный знак с необычными свойствами.

Соответствующее объявление новокузнечанин разместил на популярной Интернет-платформе. Горожанин, проживающий в Центральном районе, сообщил, что продает пятирублевую монету. Судя по приложенным к объявлению снимкам, денежный знак, выпущенный в 1997 году, не имеет каких-либо отличительных черт. Однако владелец утверждает об обратном.

– Монета, меняющая судьбу своего обладателя, – рассказал автор объявления.

Желающему изменить свою жизнь покупателю придется отдать за сделку 30 млн рублей. При этом новокузнечанин, продающий монету, отмечает, что товар уже был в употреблении.


Ранее кемеровчане выставили на продажу котенка за 10 млрд рублей.

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