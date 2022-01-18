Новокузнечанин выбил дверь магазина ради тепла

Инцидент произошел в Новокузнецке на улице Ноградской в ночное время. По предварительной информации, работница местного продуктового магазина завершала смену после закрытия, как вдруг услышала удары в запертую входную дверь: неизвестный проломил ее ногами. Испуганный продавец вызвала силовиков, которые задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения.

Злоумышленник, 37-летний местный житель, пояснил, что возвращался домой с застолья. Когда мужчина замерз, он решил проникнуть в закрытую торговую точку, чтобы согреться, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба.