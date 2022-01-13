Новокузнечанин вломился в жилые дома ради ноутбуков

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Правоохранители в южной столице Кузбасса задержали злоумышленника, похитившего технику из домов.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Местный житель, 30-летний мужчина, сначала повредил окно одного жилого дома, а затем проломил входную дверь другого для того, чтобы украсть ноутбуки. Общая стоимость похищенных гаджетов составила 20 000 рублей, однако злоумышленник сдал их в комиссионный магазин за 6 000 рублей. Полученные средства мужчина потратил.


Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Отмечается, что ранее новокузнечанин был судим за совершение 13 квартирных краж.


Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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