Новокузнечанин в бордовой футболке бесследно исчез с черной сумкой

По данным поискового отряда, 34-летний Александр Александрович Смулько пропал 29 мая 2022 года, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы новокузнечанина: рост 176 см, нормального телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Когда его видели в последний раз, был одет в бордовую футболку, светло-голубые шорты и светло-голубые кроссовки. С собой у мужчины находилась черная сумка.

Если вам что-либо известно о том, где Александр с юга области находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.

Ранее стало известно об исчезновении 36-летнего кемеровчанина в синей майке и сандалиях.