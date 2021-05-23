Новокузнечанин ушел с собеседования с чужим телефоном

К полицейским в Новокузнецке обратилась 48-летняя местная жительница, трудящаяся на должности директора одного из городских магазинов. Женщина сообщила, что неизвестный похитил ее мобильник. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах преступления, правоохранителям удалось выяснить личность горожанина, который может быть причастен к совершенному преступлению. 44-летнего мужчину задержали.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник пришел устраиваться грузчиком в магазин, где работает потерпевшая, однако на работу его не приняли. Воспользовавшись невнимательностью работников, он проник в кабинет директора и похитил ее смартфон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Примечательно, что краденное имущество мужчина сбыл за 1 тысячу рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.