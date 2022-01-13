Новокузнечанин-уголовник устроил в своей квартире притон для наркоманов

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Пьющий житель Новокузнецка в очередной раз привлек внимание правоохранителей и стал фигурантом уголовного дела.

Новокузнечанин, который страдает зависимостью от наркотиков, придумал, как регулярно удовлетворять потребность в горячительном зелье: стал пускать домой наркоманов в обмен на порцию спиртного. Однако стражам закона доложили о деятельности притона, после чего силовики явились в дом на улице Авиаторов.

– Полицейские неоднократно изымали в жилище владелицы наркопритона шприцы с остатками наркотика, а также выявляли лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на это, злоумышленница продолжала свою противоправную деятельность, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов". Фигуранту грозит до четырех лет колонии.

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