Новокузнечанин стал жертвой кражи на первом свидании

Новокузнечанин познакомился в социальной сети с 28-летней женщиной. После общения в режиме онлайн 35-летний мужчина пригласил знакомую к себе в гости, а после ее ухода обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 14 тысяч рублей.

Правоохранители задержали новокузнечанку. Выяснилось, что она успела продать гаджет прохожему за тысячу рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Новокузнечанке грозит лишение свободы сроком до 5 лет. На время следствия злоумышленница заключена под стражу.

Отмечается, что женщина ранее была неоднократно судима.