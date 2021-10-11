Новокузнечанин стал жертвой кражи на первом свидании

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Житель южной столицы Кузбасса лишился мобильного телефона из-за спутницы, желавшей обогатиться.

Новокузнечанин познакомился в социальной сети с 28-летней женщиной. После общения в режиме онлайн 35-летний мужчина пригласил знакомую к себе в гости, а после ее ухода обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 14 тысяч рублей.


Правоохранители задержали новокузнечанку. Выяснилось, что она успела продать гаджет прохожему за тысячу рублей.


В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Новокузнечанке грозит лишение свободы сроком до 5 лет. На время следствия злоумышленница заключена под стражу.


Отмечается, что женщина ранее была неоднократно судима.

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