Новокузнечанин стал фигурантом дела после кражи пустого кошелька

Инцидент произошел около одного из продуктовых магазинов Новокузнецка. К 41-летнему местному жителю подошел неизвестный мужчина и попросил дать 50 рублей, чтобы он смог оплатить проезд. Когда новокузнечанин отказал в просьбе, злоумышленник толкнул его, вырвал из рук кошелек и скрылся с места преступления. При этом похищенный бумажник был пуст – хранившиеся там 4 500 рублей потерпевший предусмотрительно переложил в карман.

Грабителем оказался 35-летний новокузнечанин. Он пояснил, что похищенный кошелек выбросил, потому что тот оказался пуст, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.