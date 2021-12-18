Новокузнечанин сообщил силовикам о стрельбе в больнице ради встречи с женой

Правоохранителям в Новокузнецке поступило заявление о стрельбе в больнице от 63-летнего местного жителя. Со слов новокузнечанина, он разговаривал по телефону с работающей в медучреждении женой и услышал на том конце провода звуки, похожие на выстрелы. После этого, якобы, связь прервалась, а телефон супруги выключился. Силовики прибыли на место предполагаемого происшествия и выяснили, что звуков стрельбы в больнице никто не слышал. При этом новокузнечанин позвонил правоохранителям еще раз и заявил, что его жена была похищена.

Правоохранители установили, что мужчина в момент звонка был пьян. Когда злоумышленник протрезвел, он признался силовикам, что сильно соскучился по жене и предложил ей прийти домой, бросив работу. Когда супруга отказала мужчине, он решил заявить о стрельбе и похищении, понадеявшись, что полицейские закроют медучреждение и доставят его жену домой, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушителя был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Мужчине грозит штраф до 1 500 рублей и иски на возмещение затрат, понесенных на отработку сообщения.