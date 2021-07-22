Новокузнечанин предстанет перед судом за попытку подкупить полицейских

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, заметили нарушителя полицейские на дороге в марте текущего года. Тогда же 50-летний горожанин, проезжаясь по Новокузнецку на авто без номеров, был остановлен инспекторами ДПС в Куйбышевском районе города.

При проверке документов мужчины силовиками было установлено, что он не поставил свой транспорт на учет в установленный законом срок. Остановленного пригласили в авто стражей порядка, где он попытался дать правоохранителям взятку. В ответ на предложение горожанина инспектора вызвали следственную группу.

- Мужчина решил договориться с инспекторами, чтобы за денежное вознаграждение они его отпустили без оформления протокола. В подтверждение своих намерений он положил 500 рублей в форменную шапку, которая лежала между сиденьями. Полицейские разъяснили ему незаконность его действий. Тогда обвиняемый положил еще одну тысячу рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе следственных мероприятий мужчина не стал отрицать своей вины. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Накануне его расследование уже было завершено. Все материалы правоохранители передали в суд.