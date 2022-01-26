Новокузнечанин предстанет перед судом за организацию азартных игр

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Житель южной столицы Кузбасса организовал незаконный игорный бизнес.

В правоохранительные органы по Новокузнецку поступила информация об организации незаконных азартных игр.


Нежилое помещение в Орджоникидзевском районе оснастили оборудованием для проведения игр и наняли рабочий персонал.

— Потенциальным клиентам рассылались смс-сообщения с приглашением поиграть в азартные игры, помещение было оборудовано домофоном, — сообщает СК по Кемеровской области.

Организатора незаконной деятельности задержали. Им оказался 26-летний местный житель, у которого сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД изъяли 15 игровых устройств.


Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны". Дело передано в суд.

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