Новокузнечанин предстанет перед судом за невыплату долгов на миллион рублей

Установлено, что 35-летний житель Новокузнецка, являясь директором организации, занимающейся обслуживанием городского жилого фонда, заключил договор на оказание услуг с ресурсоснабжающими и управляющими предприятиями. При этом организация предоставленные услуги не оплачивала, в связи с чем перед пятью фирмами и одним физическим лицом сформировалась задолженность в размере 1 115 000 рублей. От выплат новокузнечанин добровольно уклонился, из-за чего стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

"В ходе расследования установлено, что обвиняемый через стороннюю организацию напрямую принимал оплату за коммунальные услуги с жильцов и в дальнейшем распределял полученные средства по своему усмотрению, в том числе на выплату премии себе и другим сотрудникам, вместо оплаты образовавшейся задолженности и компенсации ущерба", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дело рассмотрит суд. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, составляет два года лишения свободы.