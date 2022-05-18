Новокузнечанин предстанет перед судом после убийства напарника топором

Инцидент произошел в январе 2022 года в Новокузнецке. По версии следствия, 31-летний местный житель со своим 38-летним напарником употреблял алкоголь в сторожке гаражного кооператива. Мужчины жили там и работали охранниками. В ходе застолья горожане поссорились и подрались. Старший кузбассовец вышел на улицу, чтобы остановить конфликт, однако коллега последовал за ним с топором. Злоумышленник догнал напарника и несколько раз ударил его обухом по голове. Примечательно, что затем он сам вызвал "скорую", однако медикам заявил, что нашел пострадавшего уже избитым. Травмированный горожанин скончался в больнице.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Мужчина сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.