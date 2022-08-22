Новокузнечанин пожаловался на ударивший собаку током столб

О проблемном объекте рассказал в социальных сетях новокузнечанин, живущий в Новобайдаевском районе. По словам мужчины, он шел с собакой по тротуару на улице 40 лет Победы, неподалеку от остановки "Новобайдаевка", когда питомец отскочил от фонарного столба. Горожанин предположил, что животное могло получить электрический разряд.

— Сам фонарь не горит. Здесь может рядом убить током, — заявил новокузнечанин.

Комментаторы удивились произошедшему и посоветовали мужчине впредь не подпускать собаку к данному столбу.