Новокузнечанин пожаловался на кишащий тараканами подъезд многоэтажки

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Житель южной столицы кузбасса рассказал о том, как обнаружил, что в подъезде многоэтажки по соседству с людьми поселились тараканы. Свои слова он подкрепил видеозаписью.

Информация о засилье членистоногих в доме по адресу улица Новобайдаевская, 17 подъезд, появилась в сообществе жителей Кузбасса в группе "ВКонтакте". По словам жителя многоэтажного дома, в прошлом году с насекомыми была подобная ситуация, однако нежеланных соседей регулярно травили, но в этом же году они вновь появились в помещении.

– Как наступила весна, тараканы начали появляться снова и снова. На данный момент их в подъезде такое количество, все кишит ими, – сообщает житель дома.

Кроме того, со слов автора видео, в жизни ситуация отличается от показанного на видео в худшую сторону.

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