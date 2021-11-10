Новокузнечанин пожаловался на гололед в центре города

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Житель южной столицы Кузбасса обратился к властям с жалобой на покрытый льдом тротуар в центре города.

Новокузнечанин пожаловался на опасные улицы города властям на портале "Кузбасс Онлайн". С его слов, лед давно сковал пешеходные зоны на тротуарах, но до сих пор специалисты не только не отбили наледь от земли, но и не присыпали ее песком, чтобы снизить риск травмирования людей.

Четная сторона улицы Ушинского — сплошной лед. В том числе около поликлиники, — уточнил автор в письме.

Местный житель уверен, что если в ближайшее время не устранить проблему, то кто-нибудь может серьезно покалечиться.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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