Новокузнечанин пойдет под суд за убийство пенсионерки с использованием молотка

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Житель южной столицы Кузбасса обвиняется в ряде преступлений, среди которых убийство 81-летней женщины.

По версии следствия, 29-летний житель Новокузнецка в ноябре 2020 года пришел в комнату к 81-летней соседке, чтобы помочь ей по хозяйству. Мужчина предположил, что у пенсионерки могут быть сбережения, и решил их похитить. Злоумышленник нанес пожилой женщине удары молотком по голове, после чего несколько раз ранил ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Мужчина забрал имевшиеся у убитой 36 тысяч рублей, запер комнату на ключ и скрылся.


Примечательно, что на момент совершения данного преступления, суд уже рассматривал заведенное в отношении новокузнечанина уголовное дело за кражу имущества у этой же пенсионерки. Злоумышленника задержали и выяснили, что он также причастен к похищению мобильного телефона у бывшей сожительницы и краже у собственного отца. Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Его заключили под стражу.


Уголовное дело по нескольким статьям рассмотрит суд.

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