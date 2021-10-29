Новокузнечанин пойдет под суд за смертельный наезд на пешеходном переходе

Трагедия произошла 30 августа 2021 года. Новокузнечанин, передвигаясь по Бызовскому шоссе на автомобиле Toyota Camry, превысил скоростной режим. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, 45-летний водитель не снизил скорость. К тому же, он не учел, что в соседней полосе автобус остановился, чтобы пропустить пешехода. В результате этого, новокузнечанин сбил 57-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье ‒ 5 лет лишения свободы.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд на дальнейшее рассмотрение.