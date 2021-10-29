Новокузнечанин пойдет под суд за смертельный наезд на пешеходном переходе

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Житель южной столицы Кузбасса предстанет перед судом за совершение ДТП, повлекшего за собой смерть пешехода.

Трагедия произошла 30 августа 2021 года. Новокузнечанин, передвигаясь по Бызовскому шоссе на автомобиле Toyota Camry, превысил скоростной режим. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, 45-летний водитель не снизил скорость. К тому же, он не учел, что в соседней полосе автобус остановился, чтобы пропустить пешехода. В результате этого, новокузнечанин сбил 57-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье ‒ 5 лет лишения свободы.


Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд на дальнейшее рассмотрение.

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