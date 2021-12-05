Новокузнечанин пойдет под суд за серийные кражи из киосков с мороженым

Инцидент произошел в августе 2021 года в Новокузнецке. В полицию обратилась горожанка, которая заметила, что некий мужчина пытается вскрыть киоск с мороженым, расположенный на улице Циолковского. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник еще не успел проникнуть внутрь. При задержании у новокузнечанина было изъято зубило, с помощью которого он и пытался вскрыть жалюзи торговой точки.

Оказалось, что 27-летний мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления. Кроме того, следствие установило, что злоумышленник причастен к совершению еще двух краж из киосков с мороженым, откуда он похищал деньги. Общая сумма ущерба, причиненного новокузнечанином, составила около 2 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" направлено в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.