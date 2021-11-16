Новокузнечанин пойдет под суд за пьяное хулиганство с бензином

По версии следствия, в марте 2021 года 23-летний новокузнечанин отдыхал в ночном клубе. Пьяный молодой человек вступил в конфликт с охранниками, и те вывели его из заведения. Разозлившийся новокузнечанин купил в магазине пластиковую бутылку, залил в нее бензин и вернулся в клуб. Зайдя в помещение, злоумышленник начал размахивать емкостью, в которую поместил еще и горящую ткань. Один из посетителей смог выбить бутылку из рук мужчины, а остальные гости заведения эвакуировались. Начавшийся в помещении пожар удалось ликвидировать самостоятельно. После инцидента двое человек обратились к врачам, которые диагностировали у пострадавших ожоги.

Буйный горожанин скрылся с места происшествия, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной. Он пояснил, что лишь хотел напугать персонал клуба. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.