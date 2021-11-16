Новокузнечанин пойдет под суд за пьяное хулиганство с бензином

0
Фото:  

Житель Новокузнецка предстанет перед судом за хулиганство с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате которого пострадали двое человек.

По версии следствия, в марте 2021 года 23-летний новокузнечанин отдыхал в ночном клубе. Пьяный молодой человек вступил в конфликт с охранниками, и те вывели его из заведения. Разозлившийся новокузнечанин купил в магазине пластиковую бутылку, залил в нее бензин и вернулся в клуб. Зайдя в помещение, злоумышленник начал размахивать емкостью, в которую поместил еще и горящую ткань. Один из посетителей смог выбить бутылку из рук мужчины, а остальные гости заведения эвакуировались. Начавшийся в помещении пожар удалось ликвидировать самостоятельно. После инцидента двое человек обратились к врачам, которые диагностировали у пострадавших ожоги.


Буйный горожанин скрылся с места происшествия, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной. Он пояснил, что лишь хотел напугать персонал клуба. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31081

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined