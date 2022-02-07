Новокузнечанин пойдет под суд за отправку интимного видео экс-теще

По версии следствия, в мае 2021 новокузнечанин разозлился на бывшую супругу из-за того, что та скрывала от родственников факт их общения. Мужчина отправил матери женщины интимное видео в одном из мессенджеров. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В отношении 41-летнего новокузнечанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения.