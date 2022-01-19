Новокузнечанин пойдет под суд за хранение крупной партии наркотиков

В ноябре 2021 года в отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о мужчине, который собирает наркотикосодержащее растение.

Злоумышленника задержали около автобусной остановки в Новокузнецке с пакетом, в котором лежала дикорастущая конопля. Он указал, что она нужна ему для личного пользования.

Задержанным оказался 38-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вес найденной марихуаны составил 220 граммов. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.