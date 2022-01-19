Новокузнечанин пойдет под суд за хранение крупной партии наркотиков

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Жителя южной столицы Кузбасса задержали с пакетом конопли.

В ноябре 2021 года в отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о мужчине, который собирает наркотикосодержащее растение.


Злоумышленника задержали около автобусной остановки в Новокузнецке с пакетом, в котором лежала дикорастущая конопля. Он указал, что она нужна ему для личного пользования.


Задержанным оказался 38-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.


Вес найденной марихуаны составил 220 граммов. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.


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