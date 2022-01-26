Новокузнечанин пойдет под суд после смертельной ссоры с работником

0
Фото:  

Правоохранители завершили расследование дела, возбужденного в отношении жителя южной столицы Кузбасса. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 34-летний новокузнечанин встретил в магазине 27-летнего мужчину, который по договоренности должен был выполнить работы на территории базы по приему металла. Однако наемный работник на место не пришел, так как был пьян. Мужчины вышли на улицу, где старший новокузнечанин начал предъявлять несостоявшемуся помощнику претензии. Последний в ответ потянул работодателя за одежду, тот оттолкнул мужчину. Младший новокузнечанин не удержался на ногах и упал, ударившись головой. После этого мужчины разошлись, а через несколько дней 27-летний потерпевший скончался в медучреждении.


Новокузнечанин признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Возбужденное в отношении мужчины дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ было направлено в суд для рассмотрения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33019

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined