Новокузнечанин пойдет под суд после смертельной ссоры с работником

По версии следствия, 34-летний новокузнечанин встретил в магазине 27-летнего мужчину, который по договоренности должен был выполнить работы на территории базы по приему металла. Однако наемный работник на место не пришел, так как был пьян. Мужчины вышли на улицу, где старший новокузнечанин начал предъявлять несостоявшемуся помощнику претензии. Последний в ответ потянул работодателя за одежду, тот оттолкнул мужчину. Младший новокузнечанин не удержался на ногах и упал, ударившись головой. После этого мужчины разошлись, а через несколько дней 27-летний потерпевший скончался в медучреждении.

Новокузнечанин признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Возбужденное в отношении мужчины дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ было направлено в суд для рассмотрения.