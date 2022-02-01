Новокузнечанин пойдет под суд после хищения квартир умерших горожан

Житель Новокузнецка, 54-летний мужчина, знал, что пожилая владелица квартиры в одном из домов по улице Дружбы скончалась и при этом не имела наследников. Он вступил в сговор со своей знакомой и подготовил для нее фиктивные документы, с помощью которых женщина вступила в наследство. Так подельники смогли похитить со счетов умершей пенсионерки более 150 000 рублей и получить право собственности на квартиру, которую затем продали. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Примечательно, что злоумышленников задержали во время расследования другого дела, возбужденного в отношении ОПГ "черных риелторов", которые также посягали на квартиру умершей пенсионерки, однако новокузнечанин и его знакомая опередили их. Мужчина отказался от дачи показаний, а его сообщница полностью признала вину и рассказала еще об одном преступлении, которое совершил злоумышленник. Выяснилось, что по такой же схеме новокузнечанин переоформил жилплощадь скончавшегося пенсионера на своего сына. Сумма ущерба составила около 1,2 млн рублей.

"Пока длилось следствие, подельники успели выслушать приговор за ранее совершенные квартирные мошенничества. Центральный районный суд г. Новокузнецка приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в колонии общего режима. Его сообщнице в качестве наказания назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

После выдвижения новых обвинений наказание может быть ужесточено. Организатор мошеннической схемы предстанет перед судом, который может назначить ему в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет.